Afyonkarahisar'da hamile kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yoğun bakımda müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Afyonkarahisar'da, kız kardeşinin eski eşi tarafından tabancayla yaralanan Ayşegül Çankaya (31), tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çankaya'nın iki aylık hamile olduğu belirtildi. Cenazesinin Sultandağı ilçesi Doğancık köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Olay, 9 Eylül'de Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Muharrem T., yolda karşılaştığı eski eşi Kübra ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz ile birlikte Ayşegül Çankaya'yı tabancayla vurarak yaralamıştı. Kübra ve Elvida Karadeniz, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Muharrem T., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.