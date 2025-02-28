Afyonkarahisar’da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da iki evden hırsızlık yapan N.U. tutuklandı; G.A. ise aranıyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:37
Afyonkarahisar’da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'nde gerçekleştirilen iki ayrı hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şikayetler üzerine başlatılan inceleme, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerinin analiz edilmesiyle hız kazandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin N.U. ve G.A. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi N.U., Eskişehir'deki adresinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve Afyonkarahisar’a getirildi. Yapılan operasyonda, çalınan ziynet eşyası ve paralar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli G.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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