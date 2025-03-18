Afyonkarahisar'da Horoz Dövüşüyle Bahis Oynayan 36 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde düzenlenen operasyonda horoz dövüşüyle bahis oynayan 36 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:47
Afyonkarahisar'da Horoz Dövüşüyle Bahis Oynayan 36 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, horoz dövüşüyle bahis oynadıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalandı. İlgili ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki binada geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreste horoz dövüşü için bir platform kurulduğu tespit edildi. Şüphelilerin üst aramalarında, kumardan elde edildiği değerlendirilen 140 bin 225 lira para bulundu ve el konuldu.

Yürütülen işlemler sonucu, binadaki 36 kişiye “Hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak” suçlamasıyla işlem yapıldı. Ayrıca, dövüştürülen 13 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği'ne teslim edildi.

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