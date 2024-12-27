Afyonkarahisar'da İki Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Kamyonet Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, İ.G. (27) idaresindeki 06 EKY 378 plakalı kamyonetin, Tınaztepe beldesi yakınlarında, B.U'nun (35) kullandığı 06 DNS 716 plakalı kamyonetle çarpışmasıyla yaşandı.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Kaza sonrası, sürücüler İ.G. ve B.U. ile birlikte kamyonetlerde bulunan M.A, Y.S. ve İ.D. yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık, jandarma ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ambulansla Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.