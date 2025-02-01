Afyonkarahisar'da İkinci El Eşya Satış Yeri Yangınla Yıkıldı

Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, iş yerinde ciddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:54
Afyonkarahisar'da İkinci El Eşya Satış Yeri Yangınla Yıkıldı

Afyonkarahisar'da Yangın Paniği: İkinci El İş Yeri Alev Alev Yandı

Afyonkarahisar'ın Osmangazi Mahallesi'nde, filli kavşak yakınlarında bulunan ikinci el eşya satış yeri, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın kurbanı oldu. Yangının çıkmasıyla birlikte bölgedeki sakinler büyük bir panik yaşadı.

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, itfaiye ve emniyet ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Ancak, yangın sonucunda iş yerinde ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili araştırmalar sürerken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'da ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

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