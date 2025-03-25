Afyonkarahisar'da İkiz Plaka Ceza İle Sonuçlandı

İkiz plaka tespiti sonrası sürücüye 55 bin 569 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:00
Afyonkarahisar'da İkiz Plaka Ceza İle Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da, ikiz plaka kullandığı belirlenen bir minibüs sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza kesildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile gerçekleştirdiği denetim esnasında ortaya çıktı.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları minibüslerin birinde yapılan şase kontrolü sırasında, aracın trafikten men edilmiş olduğunu tespit etti. Söz konusu araçla aynı plakaların kullanıldığını belirleyen polis, bu durumun ardından sürücü A.S'ye 55 bin 569 lira ceza uyguladı.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu tür denetimlerin aralıklarla süreceği vurgulanarak, sürücülerin kurallara uyması gerektiği hatırlatıldı.

Afyonkarahisar'da ikiz plaka kullandığı belirlenen minibüs sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza...

Afyonkarahisar'da ikiz plaka kullandığı belirlenen minibüs sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

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