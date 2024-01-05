Afyonkarahisar'da kaçak kazı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Mallıca köyü Samanlı Yaylası Dolangel bölgesinde orman içinde terk edilmiş bir araç görüldüğü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine hareket etti. Araçta ve çevresinde yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Araç sahibinin kimliği ve aracın neden orada bırakıldığı araştırılıyor.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan takip sonrasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, define aramak için kullanılan çeşitli cihaz ve malzemeler buldu. Araçtaki alan tarama cihazı, dedektör, kazma, 3 anten çubuk, akü ve diğer eşyalar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.