Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, kentteki kurumların işleyişi ve kamu hizmetleri kalitesi değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:56
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı

Afyonkarahisar'da kamu hizmetlerinin kalitesi ele alındı

Haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki kurumların işleyişi ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı ile Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci katıldı.

Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve mevcut çalışmaların verimli hale getirilmesi için değerlendirmeler yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI VE YÜRÜTÜLEN MEVCUT ÇALIŞMALARIN...

AFYONKARAHİSAR'DA KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI VE YÜRÜTÜLEN MEVCUT ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri