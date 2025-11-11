Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı

Afyonkarahisar'da kamu hizmetlerinin kalitesi ele alındı
Haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki kurumların işleyişi ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.
Toplantıya Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Yalçın Sezgin, İhsan Ayrancı ile Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci katıldı.
Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve mevcut çalışmaların verimli hale getirilmesi için değerlendirmeler yapıldı.
