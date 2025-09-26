Afyonkarahisar'da Kamyonet Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, F.G. (46) idaresindeki 08 AU 425 plakalı kamyonetin Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyere çarpması sonucu meydana geldi.
Yaralananlar ve Müdahale
Kazada sürücü ile araçtaki A.G. (43), T.B. (44) ve A.Ö.G. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.