Afyonkarahisar'da Kamyonet Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:01
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, F.G. (46) idaresindeki 08 AU 425 plakalı kamyonetin Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyere çarpması sonucu meydana geldi.

Yaralananlar ve Müdahale

Kazada sürücü ile araçtaki A.G. (43), T.B. (44) ve A.Ö.G. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

