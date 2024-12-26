Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir yaya hayatını kaybetti. M.E. (26) idaresindeki 16 ASE 911 plakalı kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.C. (23)'ye çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.