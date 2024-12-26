Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Şeyma Candan hayatını kaybetti. M.E. (26) yönetimindeki 16 ASE 911 plakalı kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Candan'a çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şeyma Candan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Candan’ın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi ve Sadıkbey Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Candan ailesi, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

Olay sonrası gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyma Candan kentteki özel bir okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktaydı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Cenaze, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Sadıkbey Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.