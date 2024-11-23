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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:14
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı

Afyonkarahisar genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle kent merkezi ile Sandıklı, Şuhut, Çay, Sultandağı, Dazkırı, Evciler, Başmakçı, Hocalar, Sinanpaşa ve Bolvadin ilçelerinde gözlemleniyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde ve yerleşim alanlarındaki araçların üzeri beyaza büründü.

Trafik Uyarıları ve Hazırlıklar

Yılın bu zamanında etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıyor. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı, dikkatli ve tedbirli olunduğu sürece sorunsuz geçeceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

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