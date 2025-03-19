Afyonkarahisar'da Kar Etkisi

Afyonkarahisar'da kar yağışı, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Şehir genelinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar Kalınlığı ve Yapılan Çalışmalar

Kent merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakam yer yer 20 santimetreye kadar çıktı. Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Dikkatli Olun Uyarısı

Trafik ekipleri, sürücülere kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte, gece saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte, gece saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.