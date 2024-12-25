Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi: Dinar-Karaadilli Yolu Kapandı

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Afyonkarahisar'ın çeşitli belde ve köylerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Dinar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı gözlemleniyor.

Dinar-Karaadilli Kara Yoluna Kısıtlama

Yağış nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunda trafik aksaklıkları yaşanıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolun güvenliğini sağlamak amacıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bu esnada, jandarma ekipleri de sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Valilikten Önemli Açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunun geçici olarak tır ve kamyonlara kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bu süreçte tır ve kamyonlar, Dinar-Sandıklı-Afyonkarahisar güzergahına yönlendirilmektedir. Sürücülerimizin bu alternatif güzergahı kullanmaları, trafik kurallarına ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur." ifadeleri paylaşıldı.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Afyonkarahisar'ın bazı belde ve köylerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri, bölgede sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'ın bazı belde ve köylerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Dinar-Karaadilli kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri, bölgede sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.