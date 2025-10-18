Afyonkarahisar'da Kaza: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı — 1 Çocuk Öldü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki Y.İ.A. yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 23:36
Kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Akören beldesinde meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda seyreden H.A.G. (32) idaresindeki 01 ATL 812 plakalı otomobil, Akören beldesinde Y.Y.Ç. (14) yönetimindeki 03 AIZ 317 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Y.İ.A. (14) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.İ.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü Y.Y.Ç.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.A.G.'yi gözaltına aldı.

