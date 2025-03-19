Afyonkarahisar'da Keklik Avına 132 Bin Lira Ceza

Şuhut'ta keklik avlayan 4 kişiye 132 bin 220 lira ceza kesildi. Canlı keklikler ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:26
Afyonkarahisar'da Keklik Avına 132 Bin Lira Ceza

Afyonkarahisar'da Keklik Avlayanlara Ağır Ceza

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, keklik avlayan 4 kişiye toplamda 132 bin 220 lira ceza kesildi. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında ortaya çıktı.

Denetim ve Ele Geçirilen Malzemeler

Efe köyü yolunda yapılan kimlik kontrolü sırasında, E.U., M.G., E.U. ve F.U. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta detaylı bir arama yapıldı. Bu aramada, 4 kafeste canlı keklik, avlanan 6 keklik, 4 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 18 dolu kartuş ve bir tuzak takımı ele geçirildi.

Kekliklerin Durumu

Şüphelilere uygulanan ceza ve ele geçirilen keklikler ile ilgili olarak, Keklikler ekipler tarafından Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

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