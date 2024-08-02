Afyonkarahisar'da Kız Arkadaşını Bıçakla Öldüren Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Korkunç Bir Olay

Afyonkarahisar'da, bir parkta meydana gelen tragik bir olayda, Y.Ç. (23) isimli genç, eski kız arkadaşı S.T. (19) ile yaşadığı tartışmanın ardından onu bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay, Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda gerçekleşti.

Tartışmanın Sonucu Kavgaya Dönüştü

İlk belirlemelere göre, Y.Ç. ve S.T., parkta bir araya geldiğinde aralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Ç, sinirlerine hakim olamayarak S.T.'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, daha sonra S.T.'yi park içerisindeki bir su kanalına atarak olay yerinden hızla kaçtı.

Acil Durum ve Polis Müdahalesi

Olayı gören çevredekilerin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, S.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aile Büyük Üzüntü İçinde

Hayatını kaybeden S.T.'nin ailesi, olay yerine geldiklerinde büyük bir acı ve üzüntü yaşadı. Olayın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan polis, şüpheli Y.Ç.'yi İscehisar ilçesinde tespit ederek yakaladı.

İş Yerinde Yaşanan Problemler

S.T.'nin, Y.Ç. ile aralarındaki sorunlar nedeniyle iş çıkışından sonra sıklıkla annesiyle birlikte eve döndüğü öğrenildi. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.