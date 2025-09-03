DOLAR
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor

Afyonkarahisar Evciler'de ortak yetiştirilen lavantanın geliri, köyün ortak giderleri için kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:13
Evciler Baraklı'da 8 dekarlık alanda Kaymakamlık dikimiyle başlayan üretim

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde, köylüler tarafından ortaklaşa yetiştirilen lavantanın geliri köyün ortak giderleri için kullanılıyor.

Köy tüzel kişiliğine ait 8 dekarlık alanda bulunan lavantalar, yaklaşık 10 yıl önce Kaymakamlık tarafından dikildi. Zamanla köy bütçesine düzenli bir gelir kaynağı haline gelen bu uygulama, köy halkının imece usulü çalışmasıyla sürdürülüyor.

Köy muhtarı Emrah Koç, lavantanın hasadının gönüllü imeceyle gerçekleştirildiğini ve elde edilen çiçeklerden yağ çıkardıklarını söyledi. Koç, üretimden elde edilen yağın 50 miligramı 150 liradan satıldığını belirtti.

Koç ayrıca, elde edilen gelirin tamamının köyün ortak ihtiyaçları ve giderleri için kullanıldığını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde köylüler tarafından ortak yetiştirilen lavantanın geliri köyün ortak giderleri için kullanılıyor. İlçeye bağlı Baraklı köy tüzel kişiliğine ait 8 dekarlık alanda yaklaşık 10 yıl önce Kaymakamlık tarafından dikimi yapılan lavantalar, köy bütçesine gelir kaynağı oldu.

