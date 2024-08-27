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Afyonkarahisar'da Kurtuluş Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Afyonkarahisar, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü anlamlı bir törenle kutladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 20:24
Afyonkarahisar'da Kurtuluş Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Afyonkarahisar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Afyonkarahisar, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. Etkinlik, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde gerçekleştirilen "Zafer Halk Yürüyüşü" ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, ulusal marşımız İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından şehitlerimiz için dua edilmesi ile devam etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, konuşmasında, Yunan işgali sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadelenin önemini vurguladı.

Başkan Köksal'ın Mesajı

Köksal, "Kurtuluş Savaşımız, güçsüzlük nedir bilmeyen şanlı bir milletin, 10 bin yıllık tarihinde yazdığı destanların bir özeti gibidir. Bu mücadele, mazlum milletlere de örnek olmuştur." dedi. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin Afyonkarahisar'dan yakıldığını belirtirken, bu meşaleyi taşımaktan onur duyduğunu ifade etti.

Göz Dolduran Gösteriler

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı'nın merasim ekibi dikkat çekici silahlı hareketler sergiledi ve helikopterle üzüm salkımı gösterisi sunuldu. Halk oyunları gösterilerinin ardından etkinlik sona erdi.

Protokol Katılımı

Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve diğer milletvekilleri katılarak bayram coşkusunu paylaştı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program...

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

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