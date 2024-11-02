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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazasında İki Kadın Yaralandı

Afyonkarahisar'da bir minibüsün çarpması sonucu Irak uyruklu iki kadın ağır yaralandı. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:51
Afyonkarahisar'da Minibüs Kazasında İki Kadın Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kaza: İki Kadın Yaralı

Afyonkarahisar'da, bir minibüsün çarpması sonucu iki kadın yaralandı. Kaza esnasında olaya tanıklık edenleri üzen bu olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları ve Yaralılar

19 yaşındaki F.T. yönetimindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada araçtan inen 52 yaşındaki Irak uyruklu N.I.M. ile 67 yaşındaki S.K.Y.'ye çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati Tehlike ve Sürücü Hakkında Bilgiler

Her iki yaralı kadın, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücü F.T., olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede minibüsü kazara geri kaydırdığını ifade etti.

Adli Süreç

Sürücü F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaza anı ise, ilgili güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmiş durumda.

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