Afyonkarahisar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Şiddetli Çarpışma: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kaza, yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. O.S. (35) yönetimindeki 03 M 0018 plakalı minibüs, Yenice Mahallesi'nde A.A. (yaşı belirtilmemiş) tarafından kullanılan 03 ADB 197 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Yaralılar ve Kaza Anı

Kaza sonucunda minibüs sürücüsü O.S. ile araçtaki yolcular R.A. (37), M.Ç. (24), H.İ.V. (17) ve M.K. (17) hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. İlgili sağlık birimleri, yaralıların durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Olayın hemen ardından, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kaza anının nasıl gerçekleştiğini detaylı şekilde gözler önüne seriyor.