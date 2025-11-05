Afyonkarahisar'da Organ Bağışı İçin 500 Bin TL'lik 'Umutla Yaşanan Hayatlar' Protokolü

Afyonkarahisar'da 'Umutla Yaşanan Hayatlar' projesi 500 bin TL bütçeyle İçişleri Bakanlığı desteğiyle kabul edildi; protokol Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla imzalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:54
Afyonkarahisar'da Organ Bağışı İçin 500 Bin TL'lik 'Umutla Yaşanan Hayatlar' Protokolü

Afyonkarahisar'da 'Umutla Yaşanan Hayatlar' Protokolü İmzalandı

Afyonkarahisar'da Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında 'Umutla Yaşanan Hayatlar: Organ Bağışı Farkındalık ve Teşvik Projesi' için protokol töreni düzenlendi. Törene Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı katıldı ve projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazandığı açıklandı.

Projenin Finansmanı ve Destek

Projeye ayrılan bütçe 500 bin TL olarak belirlendi. Proje, Valilik himayesinde yürütülecek olup, desteğini İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden almaya hak kazanmıştır.

Protokol Törenine Katılanlar

Protokol imza törenine; İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler, Dernek Başkanı Ahmet Akdağ ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Projenin Amacı

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında hayata geçirilen proje, toplumda organ bağışına yönelik farkındalığı ve teşviki artırmayı hedefliyor.

