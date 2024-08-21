Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Akharım beldesi yakınlarındaki yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye Müdahale Devam Ediyor

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sinanpaşa ilçesindeki Kırka beldesindeki yangının söndürme işlemlerinin devam ettiğine ve Sandıklı ilçesinde yeni bir yangın başladığına dikkat çekti. Ayrıca, yangına müdahalenin iyi bir koordinasyonla sürdürüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) da destek veriyor. Yangına, Afyonkarahisar merkezi ile çevre ilçelerden toplamda 31 araç ve 68 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmektedir.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Valilik, vatandaşlardan yeşil alanların korunması amacıyla yangına sebep olabilecek her türlü riskten kaçınmalarını ve alınan yasaklara uymalarını önemle rica etti. Yangınla bağlantılı olarak 2 kişinin ifadelerinin alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.