Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına 31 araç ve 68 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:06
Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Akharım beldesi yakınlarındaki yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye Müdahale Devam Ediyor

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sinanpaşa ilçesindeki Kırka beldesindeki yangının söndürme işlemlerinin devam ettiğine ve Sandıklı ilçesinde yeni bir yangın başladığına dikkat çekti. Ayrıca, yangına müdahalenin iyi bir koordinasyonla sürdürüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) da destek veriyor. Yangına, Afyonkarahisar merkezi ile çevre ilçelerden toplamda 31 araç ve 68 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmektedir.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Valilik, vatandaşlardan yeşil alanların korunması amacıyla yangına sebep olabilecek her türlü riskten kaçınmalarını ve alınan yasaklara uymalarını önemle rica etti. Yangınla bağlantılı olarak 2 kişinin ifadelerinin alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!