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Afyonkarahisar'da Otobüs, Tıra Çarpması Sonucu 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü tıra çarptı, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:32
Afyonkarahisar'da Otobüs, Tıra Çarpması Sonucu 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs ile Tır Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü bir tıra çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Ş.T. yönetimindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsünün, V.Ü. tarafından kullanılan mermer yüklü 20 D 2600 plakalı tıra arkasından çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Yerine Hızla Müdahale

Kaza anında olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, otobüs sürücüsü Ş.T. ile yolculardan S.T. (22), S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine dair incelemeleri sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün mermer yüklü tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

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