Afyonkarahisar'da Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak devrildi. Edinilen bilgilere göre, sürücü S.A. (29) yönetimindeki 09 SB 058 plakalı araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu'ndaki Tavşantepe mevkisinde kaza yaptı.

Kazada Yaralananlar

Kaza sırasında otomobilde bulunan H.D. (45), M.N.K. (27), Y.S.D. (14) ve M.A. (1) yaralandı. Sürücü S.A. ise kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, durum ihbarı yapılarak sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.