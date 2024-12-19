Afyonkarahisar'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile tır çarpıştı. Olayda 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

T.C. yönetimindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. idaresindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri derhal sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında sürücü T.C. (26) ile birlikte N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ve E.A. (4) yer aldı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.