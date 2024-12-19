DOLAR
35,05 -0,04%
EURO
36,5 -0,35%
ALTIN
2.945,6 -1%
BITCOIN
3.548.684,03 0,09%

Afyonkarahisar'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:34
Afyonkarahisar'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile tır çarpıştı. Olayda 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

T.C. yönetimindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. idaresindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri derhal sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında sürücü T.C. (26) ile birlikte N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ve E.A. (4) yer aldı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine...

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı
2
Adana'da Kafeye Kurşun Sıkan 2 Zanlı Tutuklandı
3
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Şüpheli Gözaltında
4
Ardahan'daki Kara Yolları Kar Çilesinden Kurtuldu
5
Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
6
Yemen'de Husiler, İsrail Saldırılarında 9 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu
7
Afyonkarahisar'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 7 Yaralı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde