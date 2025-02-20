Afyonkarahisar'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Üzücü Kaza

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, F.Ö. (27) yönetimindeki 42 ADN 499 plakalı otomobilin, ilçe girişinde yol kenarında park etmiş olan 42 ANU 739 plakalı tıra çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara alan sürücü F.Ö. ile araçta bulunan O.K. (28) ve Y.K. (32), sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Maalesef, yaralılardan Y.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.