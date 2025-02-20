Afyonkarahisar'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:46
Afyonkarahisar'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Üzücü Kaza

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, F.Ö. (27) yönetimindeki 42 ADN 499 plakalı otomobilin, ilçe girişinde yol kenarında park etmiş olan 42 ANU 739 plakalı tıra çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara alan sürücü F.Ö. ile araçta bulunan O.K. (28) ve Y.K. (32), sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Maalesef, yaralılardan Y.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Ender Görülen Kar Ruloları Doğayı Süsledi
2
Diyarbakır'da Mobilya Fabrikasında Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
3
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
4
Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Etkili Kar Yağışı
5
Muş'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
6
Gümüşhane'de Mahsur Kalan Hasta Kar Ekiplerince Kurtarıldı
7
Dursun Çiçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Ön Seçimde Aday Olmak İstiyor

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?