Afyonkarahisar'da sahte gıda alarmı: 1120 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

İlçede N.B (45) adlı kişinin sahte gıda ürünleri ve zeytinyağı sattığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Afyonkarahisar-Konya yolunda şüpheli N.B'nin aracını durduran ekipler, araçta sahte zeytinyağı, domates salçası ve gıda ürünleri buldu. Ekipler, araçtaki ürünlere el koydu ve şüpheliye adli işlem yaptı.