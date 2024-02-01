Afyonkarahisar'da sahte gıda alarmı: 1120 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Afyonkarahisar'a bağlı Sultandağı'nda sahte gıda ürünleri sattığı ihbarı geldi. İhbarı dikkate alan ekipler sahte gıda sattığı iddia edilen şüpheliyi ele geçirdi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da sahte gıda alarmı: 1120 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Yayın Tarihi:

İlçede N.B (45) adlı kişinin sahte gıda ürünleri ve zeytinyağı sattığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Afyonkarahisar-Konya yolunda şüpheli N.B'nin aracını durduran ekipler, araçta sahte zeytinyağı, domates salçası ve gıda ürünleri buldu. Ekipler, araçtaki ürünlere el koydu ve şüpheliye adli işlem yaptı.

Öne Çıkanlar
Uyurken kaslarınız güçlenecek! Her gün bir kase yiyen terminatör gibi oluyor Uyurken kaslarınız güçlenecek! Her gün bir kase yiyen terminatör gibi oluyor
Ev hanımlarına dev destek! Tek şarta 100.000 TL geri ödemesi olmadan verilecek Ev hanımlarına dev destek! Tek şarta 100.000 TL geri ödemesi olmadan verilecek
PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde PlayStation Plus Abonelerine Müjde: Şubat 2024’te 3 Harika Oyun Sizi Bekliyor! Tam 2499 TL Değerinde
Çok Okunanlar
Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak İstanbul baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesine çıktı! İşte Şubat ayı güncel rakamlar İstanbul baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesine çıktı! İşte Şubat ayı güncel rakamlar Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Şoför, sağlık personeli, güvenlik, hemşire ve o kadrolar! Üniversiteye personel alımı Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi