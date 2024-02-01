Afyonkarahisar'da sahte gıda alarmı: 1120 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Afyonkarahisar'a bağlı Sultandağı'nda sahte gıda ürünleri sattığı ihbarı geldi. İhbarı dikkate alan ekipler sahte gıda sattığı iddia edilen şüpheliyi ele geçirdi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
İlçede N.B (45) adlı kişinin sahte gıda ürünleri ve zeytinyağı sattığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Afyonkarahisar-Konya yolunda şüpheli N.B'nin aracını durduran ekipler, araçta sahte zeytinyağı, domates salçası ve gıda ürünleri buldu. Ekipler, araçtaki ürünlere el koydu ve şüpheliye adli işlem yaptı.