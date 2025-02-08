Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobil: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobil Kazası

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. R.Ç. (46) tarafından kullanılan 03 ADS 045 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananlar arasında sürücü R.Ç. ile birlikte A.Ç. (47), F.Z. (44), A.Z. (21) ve T.Ç.Z. (11) bulundu. Kaza sonrası yapılan müdahalelerde, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.