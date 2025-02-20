Afyonkarahisar'da Serum Sağıtımı Sonrası Ölüm: Muayenehane Kapatıldı

Afyonkarahisar'da serum uygulaması sonrası hayatını kaybeden hasta nedeniyle muayenehane kapatıldı ve incelemeler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:03
Afyonkarahisar'da Serum Sağıtımı Sonrası Ölüm: Muayenehane Kapatıldı

Afyonkarahisar'da Serum Uygulaması Sonrası Ölüm İddiası

Afyonkarahisar'da, serum verildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ardından, özel muayenehanenin faaliyetleri durduruldu. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın trajik ölümü üzerine muayenehanenin kapatıldığı bilgisi, Afyonkarahisar Valiliği tarafından duyuruldu.

Muayenehane Hakkında İncelemeler Başlatıldı

Valilik açıklamasında, Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E. adına kayıtlı özel muayenehanenin Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldığı belirtildi. Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gündoğan’ın vefatıyla ilgili gerekli tahkikatların sürdüğü ifade edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gündoğan'ın grip şikayetiyle muayenehaneye başvurduğunu ve tetkik yapılmadan serum takılması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla inceleme başlatıldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor: Kararlılıkları Dikkat Çekiyor
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' Kitabı
3
CHP, Engelli Yurttaşların Haklarını Koruma İçin AYM'ye Başvurdu
4
Ankara'da Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
5
TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki: 'İnsan Hakları Söylemi ve Uygulamaları Arasındaki Çelişkiler Ortada'
6
Çorum'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
7
Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Projesinin İlk Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?