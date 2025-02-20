Afyonkarahisar'da Serum Sağıtımı Sonrası Ölüm: Muayenehane Kapatıldı

Afyonkarahisar'da Serum Uygulaması Sonrası Ölüm İddiası

Afyonkarahisar'da, serum verildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ardından, özel muayenehanenin faaliyetleri durduruldu. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın trajik ölümü üzerine muayenehanenin kapatıldığı bilgisi, Afyonkarahisar Valiliği tarafından duyuruldu.

Muayenehane Hakkında İncelemeler Başlatıldı

Valilik açıklamasında, Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E. adına kayıtlı özel muayenehanenin Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldığı belirtildi. Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gündoğan’ın vefatıyla ilgili gerekli tahkikatların sürdüğü ifade edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gündoğan'ın grip şikayetiyle muayenehaneye başvurduğunu ve tetkik yapılmadan serum takılması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla inceleme başlatıldığını kaydetti.