Afyonkarahisar'da Sigara Doldurma Makinesi ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine operasyon düzenledi

Afyonkarahisar’da polis tarafından bir eve yapılan baskında 1 adet sigara doldurma makinesi ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gerçekleştirdi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler kent merkezindeki eve yaptığı baskında 77 bin adet doldurulmuş makaron, 14 bin 400 adet boş makaron ve 4,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayın ardından bir şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN BİR EVE YAPILAN BASKINDA SİGARA DOLDURMA MAKİNESİ VE BİNLERCE ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.