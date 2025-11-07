Afyonkarahisar'da Sigara Doldurma Makinesi ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar polisi bir eve baskın düzenleyerek 1 sigara doldurma makinesi, 77 bin doldurulmuş makaron, 14 bin 400 boş makaron ve 4,5 kg tütün ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:07
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine operasyon düzenledi

Afyonkarahisar’da polis tarafından bir eve yapılan baskında 1 adet sigara doldurma makinesi ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gerçekleştirdi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler kent merkezindeki eve yaptığı baskında 77 bin adet doldurulmuş makaron, 14 bin 400 adet boş makaron ve 4,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayın ardından bir şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

