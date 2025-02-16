Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda, A.A. ve yanında bulunan arkadaşları H.Y. ile S.C. ile Ö.Ç. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında çevredekilerin müdahalesiyle Ö.Ç. akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

Ancak bir süre sonra Ö.Ç., tekrar akaryakıt istasyonuna döndü ve tabancayla A.A. ve ona eşlik eden H.Y. ile S.C.'nin bulunduğu otomobile ateş açtı. Bu sırada otomobilden inen A.A., Ö.Ç.'yi vurarak ağır yaraladı.

Yaralı durumdaki Ö.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay sonrası H.Y. ve S.C, kendi arabalarıyla, A.A. ise olay yerine gelen M.Y.'nin aracıyla kaçtı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli A.A.'yı bir dinlenme tesisinde, M.Y.yi Koçhisar köyünde, H.Y. ile S.C.'yi ise Afyonkarahisar’da yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.