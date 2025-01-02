Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kanlı Kavga: Olaylar Çığırından Çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde husumetli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, taraflar arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, karşılıklı olarak av tüfekleri ve tabancalarla ateş açıldı. Olayda, H.G. (47) ve N.K. (47) yaşamını yitirirken, H.G. (49) isimli bir kişi de yaralandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Ancak, H.G. (47) ve N.K. (47)'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kolundan yaralanan H.G. (49)’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.