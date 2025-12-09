Afyonkarahisar'da SYDV Mütevelli Heyeti Seçimleri: Süleyman Çakal Yeniden Seçildi

Afyonkarahisar'da SYDV Mütevelli Heyeti Seçimleri Yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimlerinin yapıldığı belirtildi.

Seçim Sonuçları

"Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği olarak, merkez ve belde muhtarlarımızın katılımlarıyla bugün mütevelli heyeti seçimimizi gerçekleştirdik. Derneğimizin adayı Süleyman Çakal, yeniden mütevelli heyetine seçilmiştir. Kendisine hayırlı olmasını diliyor, seçim sürecine katılım sağlayan demokrasi’nin mihenk taşı muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Sözü veren: Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur.

Öne çıkan sonuç: Süleyman Çakal yeniden mütevelli heyetine seçildi.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMLERİNİN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.