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Afyonkarahisar'da Tır-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:24
Afyonkarahisar'da Tır-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır ile Kamyon Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Yaralılar arasında, K.B. (50) tarafından kullanılan 03 VA 114 plakalı tır, G.D. (35) yönetimindeki 03 ADZ 596 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu her iki sürücü de yaralar alırken, ihbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ekiplerin müdahalesiyle, sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yazık ki, tır sürücüsü K.B., tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza Anı Kamerada

Olay anına ilişkin görüntüler, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar sunuyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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