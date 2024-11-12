Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Babasına Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü Emir A. (22) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

41 ABE 809 plakalı tırı kullanan Emir A., Çay-Bolvadin kara yolu Kavakdibi mevkisinde babası Mahmut A. (54) tarafından kullanılan 42 AFF 720 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Emir A. tırın içerisinde sıkıştı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza haberinin alınmasının ardından sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Ekipler, Emir A.'yı sıkıştığı yerden çıkardı, ancak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Emir A.'nın ailesi ve yakınları için büyük bir üzüntü yaşanırken, iş kazalarının önlenmesi adına alınacak önlemler bir kez daha gündeme geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.