Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Tır Kazası

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

E.Ö. (51) idaresindeki 33 AHU 900 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerinde, Eber köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yapılan kontrollerde, tır sürücüsü E.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Kaza sonrası, E.Ö.'nün cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.