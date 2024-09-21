DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.150.887,98 -0,41%

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Çay ilçesinde devrilen tırın sürücüsü E.Ö. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:00
Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Tır Kazası

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

E.Ö. (51) idaresindeki 33 AHU 900 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerinde, Eber köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yapılan kontrollerde, tır sürücüsü E.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Kaza sonrası, E.Ö.'nün cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP İl Başkanları Toplantısı: Birlik ve Sorumluluk Vurgusu
2
Bursa Hızlı Tren Projesi İle Ulaşım Süresi Kısalacak
3
Kocaeli'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Kara Deliklerin Gizemleri: Yeni Gözlemler ve Keşifler
6
Sakaryaspor Başkanı'na Tokat Atan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
7
Ankara'da 'Asım 100 Yaşında Bilgi Şöleni' Etkinliği Gerçekleşti

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi