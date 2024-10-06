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Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:17
Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bu sabah gerçekleşen trafik kazası, 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Olay, Salihler köyü mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, H.A. (56) yönetimindeki 03 AAC 933 plakalı tır, karşı yönden gelen N.B. (30) tarafından kullanılan 26 PY 170 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen intikal etti. Kaza yerinde N.B. ve otomobildeki yolcu F.B. (84) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan L.B. (40) ve G.B. (48), Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Yaşananlar

Hastaneye kaldırılan G.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltında

Tırın sürücüsü H.A., olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

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