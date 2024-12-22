Afyonkarahisar'da Tır ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da Büyük Kaza!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Çarpışmanın Detayları

Kaza, Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde gerçekleşti. Sürücüleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili yapılan incelemeler devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.