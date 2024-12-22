Afyonkarahisar'da Tır ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır ile Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, bir tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay, Dinar-Çay kara yolu üzerindeki Akça köyü mevkisinde meydana geldi.

H.S. yönetimindeki 20 EC 369 plakalı tır, Y.Ş. tarafından kullanılan 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın ardından yapılan ilk belirlemelere göre, otobüs sürücüsü ve içerisindeki 17 yolcu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.