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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Sinanpaşa'daki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu kritik.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:18
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Korkunç Kaza

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Akören beldesi yakınlarındaki kavşakta gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, E.Ç. (31) tarafından yönetilen 26 AFN 762 plakalı otomobilin bariyerlere çarpmasıyla başladı. Kaza sonucunda otomobildeki M.E. (56) hayatını kaybederken, sürücü E.Ç. ile beraberindeki A.Ç. (63), G.E. (61) ve S.E. (47) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. G.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Cenaze İşlemleri

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden M.E.'nin cesedi bir hastanenin morguna götürüldü.

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