Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar'da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Dinar - Şuhut kara yolu Okçular köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A. (47) idaresindeki 09 T 6511 plakalı taksi, Dinar - Şuhut kara yolu Okçular köyü mevkisinde, M.S’nin (47) kullandığı 03 SL 884 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar ve soruşturma

Kazada sürücüler ile taksideki S.İ. (67), S.Y. (59), U.C. (30), E.İ. (18), A.Ü. (11), S.Ü. (4) ile A.A.C. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ü. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

