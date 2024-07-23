Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Salar beldesi kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazaya karışan 41 HV 282 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü S.S. (79), M.K. tarafından yönetilen 06 JB 775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan F.S. ile İ.K. yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin detayların araştırılması için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.