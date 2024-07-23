Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da trafikte meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:25
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Salar beldesi kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazaya karışan 41 HV 282 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü S.S. (79), M.K. tarafından yönetilen 06 JB 775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan F.S. ile İ.K. yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin detayların araştırılması için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak