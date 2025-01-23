Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. D.Ş. (30) idaresindeki 03 ZC 937 plakalı otomobil, Akçin Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda devrildi.

Kazanın ardından, olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananların sağlık durumları ile ilgili detaylar araştırılırken, otomobildeki sürücü D.Ş. ile birlikte B.Ç. (24), İ.Ç. (12), F.Y. (36) ve F.S. (15) hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.