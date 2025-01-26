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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar İhsaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:22
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, B.S. (20) yönetimindeki 34 HE 2542 plakalı otomobilin, B.Ç. (29) yönetimindeki 64 ABR 061 plakalı otomobille çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpışma, ilçenin Yenice köyü mevkisi'nde gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücü B.Ç. ile otomobillerde bulunan diğer 4 kişi, tedavi altına alınırken, kazaya karışan araçlar olay yerinde incelendi.

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