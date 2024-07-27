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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sinanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:38
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'daki Trafik Kazası

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, K.A. (35) yönetimindeki 06 AYG 661 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Taşoluk kavşağında A.Ö. (64) tarafından idare edilen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan A.A. (36), R.T. (25), O.Ö. (12), A.Ö. (10) ve G.A. (2) yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere taşındı.

Durumları İyi

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı....

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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