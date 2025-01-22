DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,02 -0,04%
BITCOIN
3.702.837,03 0,45%

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

İhsaniye'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:05
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Olay, M.A.T. (22) idaresindeki 03 ADN 552 plakalı otomobilin, İ.T. (33) yönetimindeki 26 KY 349 plakalı araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yardım Çağrısı

Kaza, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde saat 14:30 civarında gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, diğer araçtaki sürücü İ.T. ile beraberindeki B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

X Hastanelerde tedavi altında olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor