Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Olay, M.A.T. (22) idaresindeki 03 ADN 552 plakalı otomobilin, İ.T. (33) yönetimindeki 26 KY 349 plakalı araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yardım Çağrısı

Kaza, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde saat 14:30 civarında gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, diğer araçtaki sürücü İ.T. ile beraberindeki B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

X Hastanelerde tedavi altında olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.