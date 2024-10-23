Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Karakol Komutanı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trajik Bir Kaza

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir karakol komutanının hayatını kaybetmesi ve 15 kişinin yaralanması, kentin gündemine oturdu.

Kaza Detayları

Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında 6 aracın karıştığı bu feci kazada, kazaya karışan toplam 16 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Komutan

Yaralılardan biri olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Böylesine üzücü bir olayın yaşanması, vatandaşların ve güvenlik güçlerinin yüreklerini burktu.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay öldü, 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay öldü, 15 kişi yaralandı.