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Afyonkarahisar'da Tur Midibüsü Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen midibüs kazasında 3 kişi yaralandı. Turistleri taşıyan araç devrildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:13
Afyonkarahisar'da Tur Midibüsü Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tur Midibüsü Devrildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, turistleri taşıyan 35 CJU 765 plakalı midibüsün devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, midibüsün sürücüsü E.Y. (55) kontrolünden çıkarak devrildiği Bağcılar köyü Çobançeşme mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza sonrası Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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