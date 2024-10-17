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Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü Devrildi: 22 Yaralı

Afyonkarahisar'da Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:52
Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü Devrildi: 22 Yaralı

Afyonkarahisar'da Üzücü Kaza

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Japon turistleri taşıyan bir otobüs devrildi. Olayda toplamda 22 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ajanslar tarafından alınan bilgilere göre, A. Ş. (56) yönetimindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu üzerindeki Demirbel mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Acil Yardım Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kaza sonrası, bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Durum Ciddi

Kazada yaralananlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

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